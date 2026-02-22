Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baukatastrophen weltweit

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 1vom 01.03.2026
Folge 1: Das Höllentor

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Das idyllische Städtchen West in Texas wird im April von einer Katastrophe erschüttert. Die Düngemittelfabrik explodiert. Minuten später sind Feuerwehrleute mit der Löschung beschäftigt, als eine erneute Explosion 15 Männer in den Tod reißt.

