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Baukatastrophen weltweit

Unglück in Manhattan

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 01.03.2026
Unglück in Manhattan

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Baukatastrophen weltweit

Folge 3: Unglück in Manhattan

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

In New York City wird ständig gebaut, erweitert, vergrößert. Im Winter 2015 passiert bei Bauarbeiten in luftiger Höhe ein Unglück: Starke Windböen rütteln an einem Kran, der unterwegs zu einem 25-stöckigen Gebäude ist. Die Vorrichtung hält dem Wind nicht Stand und stürzt auf die darunterliegende Straße. Ein Mensch kommt dabei ums Leben.

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