Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 01.03.2026
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Seit mehr als 10.000 Jahren errichtet der Mensch Bauwerke. Doch dabei wurde manchmal auch gepfuscht: "Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks auf der ganzen Welt. Dabei wird außerdem analysiert, was falsch lief, warum so manch schwerwiegender Fauxpas bislang unentdeckt blieb und wie verheerende Folgen vermieden werden können.

