Singender WolkenkratzerJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 8: Singender Wolkenkratzer
45 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Im Jahr 2011 erschüttert ein heftiges Erdbeben das neuseeländische Christchurch. Ein in den 1980er Jahren erbautes sechsstöckiges Gebäude fällt innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen und reißt 115 Menschen mit in den Tod.
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Baukatastrophen weltweit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: TCB Media Rights Ltd