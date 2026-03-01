Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baukatastrophen weltweit

Absturz eines Riesenteleskops

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 2vom 08.03.2026
Absturz eines Riesenteleskops

Absturz eines RiesenteleskopsJetzt kostenlos streamen

Baukatastrophen weltweit

Folge 2: Absturz eines Riesenteleskops

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Konstruktionsfehler: In Puerto Rico stürzt ein Weltraumteleskop auf die Erde. Und: Im US-Bundesstaat Georgia reißt ein Schiff eine Brücke ein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Baukatastrophen weltweit
Kabel Eins Doku
Baukatastrophen weltweit

Baukatastrophen weltweit

Alle 3 Staffeln und Folgen