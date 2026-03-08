Dammbau auf löchrigem BodenJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 3: Dammbau auf löchrigem Boden
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
In Manhattan stürzt ein riesiger Kran auf zwei Gebäudeeinheiten. Steckt ein Konstruktionsfehler dahinter? In Pennsylvania droht ein verheerender Brand eine historische Brücke niederzureißen.
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Baukatastrophen weltweit
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
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