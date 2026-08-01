Baukatastrophen weltweit
Folge 4: Zugunglück in Sydney
46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
In Pennsylvania stürzt eine vielbefahrene Brücke ein. Und: In der Nähe von Las Vegas rätseln Experten über die Ursache mehrerer Explosionen in einer Treibstoff-Fabrik.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baukatastrophen weltweit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: TCB Media Rights Ltd