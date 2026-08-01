Baukatastrophen weltweit
Folge 5: Tragödie in den Alpen
46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
In Nebraska soll ein Damm die Wassermassen in Schach halten. Was in der Theorie funktioniert, soll in diesem Fall der Praxis nicht standhalten. Was steckt hinter dem Einsturz einer der weltgrößten Brücken in Kanada?
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Baukatastrophen weltweit
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: TCB Media Rights Ltd