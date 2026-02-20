Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baumeister der Republik

Baumeister der Republik: Ignaz Seipel

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 20.02.2026
Baumeister der Republik: Ignaz Seipel

Baumeister der Republik: Ignaz Seipel

Baumeister der Republik

Folge 1: Baumeister der Republik: Ignaz Seipel

47 Min.Folge vom 20.02.2026

Der Priester und zweimalige Bundeskanzler Ignaz Seipel prägte die Erste Republik entscheidend - gefeiert als Stabilisator, kritisiert als kompromissloser Gegner der Sozialdemokratie. Im Fokus der Doku stehen seine Kanzlerschaften (1922–1924, 1926–1929), die Einführung des Schillings und internationale Anleihen zur Sanierung der Staatsfinanzen. Archivmaterial und Expertinnen und Experten ordnen Leben und Wirken dieser umstrittenen Schlüsselfigur ein. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

