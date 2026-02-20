Baumeister der Republik: Ignaz SeipelJetzt kostenlos streamen
Baumeister der Republik
Folge 1: Baumeister der Republik: Ignaz Seipel
47 Min.Folge vom 20.02.2026
Der Priester und zweimalige Bundeskanzler Ignaz Seipel prägte die Erste Republik entscheidend - gefeiert als Stabilisator, kritisiert als kompromissloser Gegner der Sozialdemokratie. Im Fokus der Doku stehen seine Kanzlerschaften (1922–1924, 1926–1929), die Einführung des Schillings und internationale Anleihen zur Sanierung der Staatsfinanzen. Archivmaterial und Expertinnen und Experten ordnen Leben und Wirken dieser umstrittenen Schlüsselfigur ein. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
