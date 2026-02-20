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Baumeister der Republik

zeit.geschichte: Baumeister der Republik - Victor Adler

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 20.02.2026
zeit.geschichte: Baumeister der Republik - Victor Adler

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Baumeister der Republik

Folge 2: zeit.geschichte: Baumeister der Republik - Victor Adler

47 Min.Folge vom 20.02.2026

Victor Adler prägte die Sozialdemokratie Österreichs und die Arbeiter-Zeitung. Er kämpfte für allgemeines Wahlrecht und enthüllte die Not der Fabrikarbeiter. Einen Tag vor der Ausrufung der Republik starb der jüdische Arzt aus gutbürgerlichem Haus - vom Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft zum wichtigsten Fürsprecher der Arbeiterschaft. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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