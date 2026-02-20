zeit.geschichte: Baumeister der Republik - Victor AdlerJetzt kostenlos streamen
Baumeister der Republik
Folge 2: zeit.geschichte: Baumeister der Republik - Victor Adler
47 Min.Folge vom 20.02.2026
Victor Adler prägte die Sozialdemokratie Österreichs und die Arbeiter-Zeitung. Er kämpfte für allgemeines Wahlrecht und enthüllte die Not der Fabrikarbeiter. Einen Tag vor der Ausrufung der Republik starb der jüdische Arzt aus gutbürgerlichem Haus - vom Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft zum wichtigsten Fürsprecher der Arbeiterschaft. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baumeister der Republik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0