Batteriehersteller Microvast in Ludwigsfelde: Eine Megahalle entstehtJetzt kostenlos streamen
BAUSTELLE XXL
Folge vom 21.05.2026: Batteriehersteller Microvast in Ludwigsfelde: Eine Megahalle entsteht
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Ludwigsfelde entwickelt sich zu einem beliebten Standort für Hightech und Logistik. Auch der amerikanische Batteriehersteller Microvast hat sich hier niedergelassen: Wo heute noch Sträucher in sandiger Erde wuchern, sollen schon sehr bald Batteriemodule vom Band laufen. Ein Wettlauf gegen die Zeit und Konkurrenz, denn der Bau der Megahalle steht noch bevor. Die Reportage begleitet die Entstehung der gigantischen Anlage.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt