Drahtseilakt extrem - Seilbahnbau in den AlpenJetzt kostenlos streamen
BAUSTELLE XXL
Folge vom 21.05.2026: Drahtseilakt extrem - Seilbahnbau in den Alpen
51 Min.Folge vom 21.05.2026
Knapp 4000 Meter oberhalb der Schweizer Gemeinde Zermatt entsteht eine monumentale Seilbahn-Überquerung. Das Projekt beginnt in Sterzing, Südtirol. Dort wird die Seilbahn zerlegt und getestet, bevor sie in die Schweiz geschickt wird. Die gigantischen Elektromotoren und Seile mit einem Gewicht von über 140 Tonnen stellen dabei eine logistische Herausforderung dar. Bei extremen Hochgebirgsbedingungen leisten 145 Monteure und Projektleiter außergewöhnliche Arbeit.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt