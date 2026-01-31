Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELT Staffel 1 Folge 12 vom 31.01.2026
Folge 12: Riesenbaustelle Fehmarnbelt – Europas Mega-Tunnel entsteht (1)

52 Min. Folge vom 31.01.2026 Ab 6

In wenigen Minuten mit dem Zug von Fehmarn nach Lolland - ein lang ersehnter Traum, der schon bald Realität werden soll. Der mehrere Milliarden Euro teure Fehmarnbelt-Tunnel soll der längste Absenktunnel der Welt werden. Der Großteil der Arbeiten geschieht auf dem Meer. Dort ziehen riesige Baggerschiffe einen achtzehn Kilometer langen Tunnelgraben auf dem Meeresboden. An Land wiederum werden bis zu neunzehn Millionen Kubikmeter Aushub verteilt, somit wächst Lolland 500 Meter in die See hinein.

