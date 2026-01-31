Riesenbaustelle Fehmarnbelt – Europas Mega-Tunnel entsteht (1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Riesenbaustelle Fehmarnbelt – Europas Mega-Tunnel entsteht (1)
52 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6
In wenigen Minuten mit dem Zug von Fehmarn nach Lolland - ein lang ersehnter Traum, der schon bald Realität werden soll. Der mehrere Milliarden Euro teure Fehmarnbelt-Tunnel soll der längste Absenktunnel der Welt werden. Der Großteil der Arbeiten geschieht auf dem Meer. Dort ziehen riesige Baggerschiffe einen achtzehn Kilometer langen Tunnelgraben auf dem Meeresboden. An Land wiederum werden bis zu neunzehn Millionen Kubikmeter Aushub verteilt, somit wächst Lolland 500 Meter in die See hinein.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6