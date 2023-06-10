Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Schiffbrüchigen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 10.06.2023
Folge 16: Die Schiffbrüchigen

41 Min.Folge vom 10.06.2023

Eddie, der ein großer Fan der TV-Serie "Gilligan's Island" ist, verfolgt mit der gesamten Belegschaft von Baywatch seine Lieblingssendung. Kurz darauf rutscht er auf dem Laufsteg seines Turmes aus und ist vorübergehend ohnmächtig. Er träumt, dass er mit Shaunie nach einem Rettungseinsatz auf einer unbewohnten Insel strandet. Hier treffen die beiden auf zwei Serienfiguren aus "Gilligan's Island", nämlich Gilligan und Mary Ann ...

