Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Ein teuflischer Plan
42 Min.Ab 12
Weil es furchtbar heiß ist, haben die Rettungsschwimmer alle Hände voll zu tun, die vor Menschen überquellenden Strände von L.A. zu überwachen. Zu allem Überfluss locken ein Rockkonzert und eine Wahlkampfrede des Gouverneurs Tausende von Zuschauern auf den Pier. Für den Secret-Service-Agenten Sam Dietz, zuständig für die Sicherheit des Gouverneurs, ist die Veranstaltung ein Albtraum. Keiner ahnt etwas von dem Plan eines Attentäters, den ganzen Pier in die Luft zu sprengen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
