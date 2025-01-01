Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Der australische Albtraum
42 Min.Ab 12
Ein australischer Rettungsschwimmer, der sich im Rahmen eines Austauschprogramms in den USA aufhält, macht Mitch das Leben zur Hölle: Der Australier ist ein Meister seines Fachs.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited