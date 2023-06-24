Lebensgefährliche MaskeradeJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Lebensgefährliche Maskerade
42 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 12
Stephanie Holden ist schockiert, als eine Frau nach einem Bootsausflug tot aus dem Wasser geborgen wird. Um den vermeintlichen Mördern auf die Spur zu kommen, will sie mit Mitch und einer geliehenen Yacht den Übeltätern eine Falle stellen.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited