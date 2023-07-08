Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Wettlauf mit der Zeit (1)

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 08.07.2023
Wettlauf mit der Zeit (1)

Wettlauf mit der Zeit (1)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 1: Wettlauf mit der Zeit (1)

41 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 12

Hobie ist aufgeregt: Seine Mutter hat sich zu Besuch angesagt. Auch Mitch freut sich zunächst auf das Wiedersehen mit seiner geschiedenen Frau Gayle. Gayle kommt jedoch mit ihrem zukünftigen Ehemann Ken Jordan und plant, Hobie mitzunehmen. Anfangs geschockt, findet Mitch den erfolgreichen Manager Ken bald ganz nett. Die drei starten in Kens Jet zu einem Ausflug über den Ozean. Da stürzt der Jet plötzlich mit Triebwerkschaden ins Meer, und Gayle wird lebensgefährlich verletzt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen