Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Filmteam am Strand
43 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12
Ein Produzent entdeckt am Strand von Baywatch die idealen Bedingungen für den Dreh einer Fernsehserie. Neben ein paar Profi-Schauspielern engagiert er auch C.J., die sich bei einem fingierten Rettungseinsatz besonders hervor tut.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited