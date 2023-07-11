In den Fängen des Bösen (1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: In den Fängen des Bösen (1)
41 Min.Folge vom 11.07.2023Ab 12
Mitch fällt auf eine bildschöne Frau herein. Die zwingt ihn mit Waffengewalt an Bord eines Fischkutters. Hier wird Mitch von Sträfling Harris Brady erwartet. Brady wurde bei seiner Flucht aus dem Gefängnis schwer verwundet. Mitch soll ihm helfen.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited