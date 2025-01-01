Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Ein mörderischer Wettkampf
43 Min.Ab 6
Kurz vor seinem Geburtstag beschließt Mitch, an dem mörderischen Ironman-Wettkampf teilzunehmen. Eigentlich ist er ja für so etwas schon ein wenig zu alt. Aber ein schönes Mädchen, das er gerettet hat, setzt in Mitch ungeahnte Kräfte frei.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited