Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Kein Mann wie Samt und Seide

SAT.1Staffel 5Folge 18vom 26.08.2023
Folge 18: Kein Mann wie Samt und Seide

42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Mitchs Freund Andy absolviert seinen Dienst als Rettungsschwimmer und stellt zwei junge Stadtstreicher mit gewaltsamen Methoden. Stephanie ist von seinem Vorgehen entsetzt. Kurz darauf wird Mitch von den Stadtstreichern überfallen.

