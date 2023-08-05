Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Nachbeben
42 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 12
Hobie leidet so sehr unter den Nachwirkungen des Bebens, dass er zu seiner Mutter zieht. Schon bald sind die beiden zurück, mit der freudigen Nachricht, es noch einmal gemeinsam als Familie versuchen zu wollen.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited