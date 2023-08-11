Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Agenten mit Herz
42 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6
FBI-Agentin Morgan lässt sich ins Baywatch-Team aufnehmen. So kann sie gut getarnt die Freundin eines Gangsterbosses beschatten. Schon nach kurzer Zeit geht sie Mitch auf die Nerven. Morgan macht keinen Hehl aus ihrer Meinung über Rettungsschwimmer.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited