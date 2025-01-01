Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 9: Der Heiße Wind
42 Min.Ab 6
Die heißen Santa-Ana-Winde ziehen über die Küste von Malibu. Die Rettungsschwimmer sind alarmiert. Matt befürchtet, dass der Wüstenwind sämtliche Spinner der Region an den Strand treibt. Und er soll mit seiner Befürchtung Recht behalten.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
6
