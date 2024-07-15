Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 20: Verlorene Erinnerungen
42 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 6
Mitch rettet einer jungen Asiatin das Leben, die auf der Suche nach ihrem Vater nach Malibu gekommen ist. Später erfährt Mitch, dass sie bei ihrem Sturz vom Pier das Gedächtnis verloren hat und dringend seine Hilfe braucht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited