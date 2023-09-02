Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alarm in der Diabolo-Bucht

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 02.09.2023
Alarm in der Diabolo-Bucht

Alarm in der Diabolo-BuchtJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 4: Alarm in der Diabolo-Bucht

41 Min.Folge vom 02.09.2023

Die Diabolo-Bucht ist so stark verschmutzt, dass die Rettungsschwimmer sie sperren. Zwei Jungen schlagen jedoch die Warnungen in den Wind. Kaum im Wasser, wird es einem der Jungen so schlecht, dass er zu ertrinken droht. Neely muss ihn retten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen