Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Alarm in der Diabolo-Bucht
41 Min.Folge vom 02.09.2023
Die Diabolo-Bucht ist so stark verschmutzt, dass die Rettungsschwimmer sie sperren. Zwei Jungen schlagen jedoch die Warnungen in den Wind. Kaum im Wasser, wird es einem der Jungen so schlecht, dass er zu ertrinken droht. Neely muss ihn retten.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited