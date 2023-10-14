Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 21vom 14.10.2023
41 Min.Folge vom 14.10.2023Ab 6

Jamie Duncan soll an den "Wild Wahine"-Bodyboardwettbewerben teilnehmen - doch sie ist nicht nur die weltbeste Bodyboarderin, sondern auch manisch-depressiv. Als Jamie nicht am Start erscheint, sucht Mitch fieberhaft nach ihr.

