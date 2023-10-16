Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Männer aus Stahl
39 Min.Folge vom 16.10.2023
In einem "Ironman"-Wettkampf wollen die Rettungsschwimmer aus Malibu und ihre Kollegen aus Australien den härtesten Mann ermitteln. Aufgrund des Ausfalls eines Wettkämpfers darf in diesem Jahr auch eine Starterin teilnehmen. C.J. und ihre Kolleginnen wollen deren Chancen erhöhen: Sie laden die Männer vor dem Wettkampftag zu einer ausgedehnten Strandparty ein und locken sie am Ende noch mit einem vorgetäuschten Unfall zu einem kräftezehrenden Einsatz.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited