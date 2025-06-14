Der Flugzeugabsturz - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Der Flugzeugabsturz - Teil 1
41 Min. Ab 12
Neely arbeitet wieder bei "Baywatch". Als Mitch, Craig und Ashley auf deren Mutter warten, taucht plötzlich Neelys Ex-Mann auf. Durch ein Gespräch findet Mitch heraus, dass Neely ihn bezüglich Peter angelogen hat und stellt sie zur Rede. April wurde zu einem Vorstellungsgespräch nach New York eingeladen - zufällig nimmt auch Cody dasselbe Flugzeug. Als es startet, geschieht eine furchtbare Katastrophe: Es gerät in Turbulenzen, stürzt ins Meer und zerbricht in zwei Teile ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
© FremantleMedia Limited