Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Ersatzmann

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 15vom 09.08.2025
Folge 15: Der Ersatzmann

42 Min.Folge vom 09.08.2025

Der Besuch von Tanners Cousin Damon, einem Autorennfahrer, weckt in Mitch Erinnerungen an seine früheren Ambitionen, Rennfahrer zu werden. Begeistert nimmt er Damons Angebot an, in seinem Rennwagen ein paar Runden zu drehen. Derweil kommen sich Alex und Damon bei einem chinesischen Snack am Strand näher. Doch er muss seinen Annäherungsversuch teuer bezahlen: Eine Allergie auf Schalentiere setzt ihn außer Gefecht. Nun muss Mitch für Damon beim Grand Prix von L.A. einspringen ...

SAT.1 GOLD
