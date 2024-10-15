Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Australien ruft (2)

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 17vom 15.10.2024
Australien ruft (2)

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 17: Australien ruft (2)

41 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Als Terry ein Gespräch zwischen seinem Vater Jake und Allie belauscht, erfährt er, dass er mit nach Kalifornien soll. Unbemerkt flieht der Junge mit einem Boot. Am nächsten Morgen machen sich Allie und Jessie im Wasserflugzeug auf die Suche ... Ein Notruf unterbricht den Wettkampf zwischen der Baywatch-Crew und den australischen Rettungsschwimmern: Ein Mädchen wurde unter einem Felsblock eingeklemmt und droht, in der steigenden Flut zu ertrinken ...

SAT.1 GOLD
