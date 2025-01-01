Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Galaxy Girls

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 21
Die Galaxy Girls

Die Galaxy GirlsJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 21: Die Galaxy Girls

42 Min.

April und Jessie helfen tatkräftig bei der Vorbereitung des Miss Galaxy-Wettbewerbs. Es gelingt ihnen sogar, George Hamilton als Conférencier zu gewinnen - obwohl der Mann steif und fest behauptet, nicht der Filmstar zu sein ... Newmie glaubt felsenfest, dass Alex sich in ihn verliebt hat. Er geht in die Offensive und lädt sie zu einem lauschigen Dinner zu zweit ein. Verzweifelt ruft Alex bei Mitch an und bittet ihn, wie zufällig in dem Restaurant aufzutauchen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen