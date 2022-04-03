Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 03.04.2022: Kinder an die Macht!
43 Min.Folge vom 03.04.2022Ab 6
Spaßig, originell und erfinderisch: Die Teams lassen ihrer Kreativität bei der Gestaltung der Kinderzimmer freien Lauf. Dabei müssen sie feststellen, dass auch die „einfachsten“ Aufgaben zu Herausforderung werden können. Denn neben einem liebevoll eingerichteten Kinderzimmer sollen die Renovierungsduos eine Sonderanfertigung für die Kleinen kreieren und sich mit der Außenanlage beschäftigen. Für einige wird das Spielparadies auf der Zielgeraden zum bisher schwierigsten Raum.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.