Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 27.11.2022: Um den Sieg gebracht
44 Min.Folge vom 27.11.2022
Die Teams widmen sich dem nächsten Projekt: dem Wohnzimmer. Im Moment haben die Räume eine tolle Aussicht, das war’s aber auch schon. Die Jury wünscht sich von den Designerinnen und Designern mindestens ein architektonisches Element, das zum Herzstück des Wohnzimmers avanciert – wie ein Kamin oder ein besonderes Bücherregal. Die Teams gehen ganz unterschiedlich an die Aufgabe heran und erstellen kreative Konzepte zum Wohlfühlen. Am Ende soll der Raum mit Gemütlichkeit und Stil überzeugen.
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Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.