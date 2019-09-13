Strandhaussuche in Gulf BreezeJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 13.09.2019: Strandhaussuche in Gulf Breeze
21 Min.Folge vom 13.09.2019
Dieses frisch verheiratete Paar hat eine Mission: Vom kalten Chicago ins sonnige Florida! Beide verliebten sich in die Atmosphäre von Gulf Breeze und wollen nah ans Wasser ziehen. Auf ihrer Wunschliste steht eine Badewanne und viel Platz für Hobbys, er sucht ein Gartenparadies mit Platz für ein eigenes Boot. Werden sie das Strandhaus ihrer Träume finden und im Budget bleiben?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.