Vermittlung des KüstenlebensJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 17.09.2019: Vermittlung des Küstenlebens
21 Min.Folge vom 17.09.2019
Ein Paar aus Massachusetts möchte ihren beiden Teenager-Töchtern ein Leben an der Küste ermöglichen. Sie wählen New Englands malerische Küstenregion Seabrook für ihr Traumhaus. Auf ihrer Wunschliste steht weicher Sandstrand hinter dem Haus und ein toller Garten für Hobbys.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.