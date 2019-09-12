Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Luxuriöses Strandhaus gesucht

HGTVFolge vom 12.09.2019
Luxuriöses Strandhaus gesucht

Luxuriöses Strandhaus gesuchtJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 12.09.2019: Luxuriöses Strandhaus gesucht

21 Min.Folge vom 12.09.2019

Ein naturverbundenes Paar zieht von einem Vorort von Chicago an die Emerald Coast von Florida. Ihr Budget: 1,25 Millionen Dollar. Sie hoffen, dafür ein Zuhause zu finden, das über ein gutes Vermietungspotenzial verfügt und groß genug ist, um alle sechs Kinder im gemeinsamen Urlaub unterzubringen.

Alle verfügbaren Folgen