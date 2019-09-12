Sonnige Küste statt schneebedeckte BergeJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 12.09.2019: Sonnige Küste statt schneebedeckte Berge
21 Min.Folge vom 12.09.2019
Eine vierköpfige Familie tauscht die schneebedeckten Berge Colorados gegen die sonnigen Küsten von Cocoa Beach. Sie wollen das perfekte Strandhaus mit Stellplatz für ihr Boot finden. Außerdem soll die Immobilie bezugsfertig sein, am Wasser liegen und ein großes Außengrundstück haben. Bekommt man all das für ein Budget von 650.000 US-Dollar?
