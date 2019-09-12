Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Sonnige Küste statt schneebedeckte Berge

HGTVFolge vom 12.09.2019
Sonnige Küste statt schneebedeckte Berge

Sonnige Küste statt schneebedeckte BergeJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 12.09.2019: Sonnige Küste statt schneebedeckte Berge

21 Min.Folge vom 12.09.2019

Eine vierköpfige Familie tauscht die schneebedeckten Berge Colorados gegen die sonnigen Küsten von Cocoa Beach. Sie wollen das perfekte Strandhaus mit Stellplatz für ihr Boot finden. Außerdem soll die Immobilie bezugsfertig sein, am Wasser liegen und ein großes Außengrundstück haben. Bekommt man all das für ein Budget von 650.000 US-Dollar?

Alle verfügbaren Folgen