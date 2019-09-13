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Beach House Hunters

Vom geschäftigen Treiben an die Küste

HGTVFolge vom 13.09.2019
Vom geschäftigen Treiben an die Küste

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Beach House Hunters

Folge vom 13.09.2019: Vom geschäftigen Treiben an die Küste

21 Min.Folge vom 13.09.2019

Einer vierköpfigen Familie fehlt in Texas Wasser und Sand. Daher soll ein Ferienhaus her! Mithilfe eines lokalen Agenten suchen sie ihre Traumoase auf der Küsteninsel Galveston. Ihr Budget sind 600.000 US-Dollar für ein Haus zwischen Strand und Stadt.

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