Vom geschäftigen Treiben an die KüsteJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 13.09.2019: Vom geschäftigen Treiben an die Küste
21 Min.Folge vom 13.09.2019
Einer vierköpfigen Familie fehlt in Texas Wasser und Sand. Daher soll ein Ferienhaus her! Mithilfe eines lokalen Agenten suchen sie ihre Traumoase auf der Küsteninsel Galveston. Ihr Budget sind 600.000 US-Dollar für ein Haus zwischen Strand und Stadt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.