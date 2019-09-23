Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

HGTVFolge vom 23.09.2019
21 Min.Folge vom 23.09.2019

Ist der Makler dieser Herausforderung gewachsen? Ein Paar beauftragt ihn mit der Suche nach einem Strandhaus für die vierköpfige Familie auf Camano Island, Washington. Noch dazu ist sich das Paar nicht einig, was sie möchten. Feststeht zumindest das Budget für das beliebte Pflaster: 575.000 US-Dollar.

