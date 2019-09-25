Ein Kindheitstraum wird wahrJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 25.09.2019: Ein Kindheitstraum wird wahr
21 Min.Folge vom 25.09.2019
Die schöne Kindheit, die die Schwestern Maddie und Eloise in Broadkill Beach, Delaware, verbrachten, wünschen sie sich auch für ihre eigenen Familien. Mit einem gemeinsamen Budget von 600.000 US-Dollar suchen sie ein Haus am Meer. Maddie wünscht sich viel Platz für Kajaks und Paddleboards, während Eloise zusätzliche Schlafzimmer für alle Gäste wünscht, die sie einladen möchten.
