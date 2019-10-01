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Beach House Hunters

Ein Haus für viele Kinder

HGTVFolge vom 01.10.2019
Ein Haus für viele Kinder

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Beach House Hunters

Folge vom 01.10.2019: Ein Haus für viele Kinder

21 Min.Folge vom 01.10.2019

Nach zehn Jahren Urlaub an den schönen Stränden der ruhigen Düneninsel Topsail suchen Jennifer und Derek ein Zuhause für ihre sechsköpfige Familie. Wichtig ist den beiden, dass mindestens zwölf Leute im Haus schlafen können und dass es nah genug an der Natur und dem nächsten Taco-Lokal liegt. Die Maklerin ist zuversichtlich.

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