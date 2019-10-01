Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Ein Haus in den Dünen

HGTV Folge vom 01.10.2019
Ein Haus in den Dünen

Ein Haus in den DünenJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 01.10.2019: Ein Haus in den Dünen

21 Min.Folge vom 01.10.2019

Scott und Jess suchen nach einem Zuhause direkt am Strand des Lake Michigan um zur Ruhe zu kommen und ihren Kindern ein Leben am Wasser zu ermöglichen. Außerdem soll das Haus ein Büro haben, da die beiden meistens von zuhause aus arbeiten und einen pflegeleichten Garten. Die Wünsche für 900.000 US-Dollar zu erfüllen, könnte schwierig werden.

