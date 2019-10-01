Beach House Hunters
Folge vom 01.10.2019: Ein Haus in den Dünen
21 Min.Folge vom 01.10.2019
Scott und Jess suchen nach einem Zuhause direkt am Strand des Lake Michigan um zur Ruhe zu kommen und ihren Kindern ein Leben am Wasser zu ermöglichen. Außerdem soll das Haus ein Büro haben, da die beiden meistens von zuhause aus arbeiten und einen pflegeleichten Garten. Die Wünsche für 900.000 US-Dollar zu erfüllen, könnte schwierig werden.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.