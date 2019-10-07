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Beach House Hunters

Ein Haus zum Vererben

HGTVFolge vom 07.10.2019
Ein Haus zum Vererben

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Beach House Hunters

Folge vom 07.10.2019: Ein Haus zum Vererben

21 Min.Folge vom 07.10.2019

Jenn und Barry suchen ein Strandhaus auf Oak Island - die Gegend ist voll mit Eisdielen und ruhigen Stränden und damit perfekt für Familien geeignet. Für sich und ihre Kinder suchen sie ein Haus mit mindestens sechs Zimmern, einer großen Küche und einen Garten zum Grillen. Die Drillinge von Jenn hätten gerne einen Pool.

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