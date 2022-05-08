Zweitdomizil in St. AugustineJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 08.05.2022: Zweitdomizil in St. Augustine
21 Min.Folge vom 08.05.2022
Ein Ehepaar beschließt, ein Haus am Strand zu kaufen – im sonnigen St. Augustine in Florida. Sie besuchen die beliebte Stadt regelmäßig, sind es aber leid, für Hotels zu bezahlen. Deshalb ist es nur logisch, sich ein eigenes Haus zu suchen, finden sie. Ihr wichtigstes Kriterium ist der maximale Strandgenuss direkt hinter ihrem eigenen Haus. Außerdem wünschen sie sich mindestens fünf Zimmer und einen offenen Grundriss. Ihr Budget? 1,3 Millionen Dollar.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
