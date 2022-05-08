Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Zweitdomizil in St. Augustine

HGTVFolge vom 08.05.2022
Zweitdomizil in St. Augustine

Zweitdomizil in St. AugustineJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 08.05.2022: Zweitdomizil in St. Augustine

21 Min.Folge vom 08.05.2022

Ein Ehepaar beschließt, ein Haus am Strand zu kaufen – im sonnigen St. Augustine in Florida. Sie besuchen die beliebte Stadt regelmäßig, sind es aber leid, für Hotels zu bezahlen. Deshalb ist es nur logisch, sich ein eigenes Haus zu suchen, finden sie. Ihr wichtigstes Kriterium ist der maximale Strandgenuss direkt hinter ihrem eigenen Haus. Außerdem wünschen sie sich mindestens fünf Zimmer und einen offenen Grundriss. Ihr Budget? 1,3 Millionen Dollar.

Alle verfügbaren Folgen