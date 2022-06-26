Beach House Hunters
Folge vom 26.06.2022: Sternenhimmel inklusive
21 Min.Folge vom 26.06.2022
Ein Ehepaar, das nach der Gründung eines Softwareunternehmens ein arbeitsreiches Leben führte, ist auf der Suche nach einem entspannten Rückzugsort an den Stränden von Galveston, Texas, an dem sie sich erholen können. Die beiden hätten gerne viele Schlafzimmer und Bäder für Freunde und Familie sowie einen schönen Außenbereich. Da sie unschlüssig sind, ob sie eine Immobilie in Stadtnähe oder idyllisch gelegen außerhalb der Stadt bevorzugen, hoffen sie auf einen Kompromiss von ihrer Maklerin. Ihr Budget für ihr Traumhaus beträgt 950.000 Dollar.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.