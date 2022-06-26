Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Sternenhimmel inklusive

HGTVFolge vom 26.06.2022
Sternenhimmel inklusive

Sternenhimmel inklusiveJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 26.06.2022: Sternenhimmel inklusive

21 Min.Folge vom 26.06.2022

Ein Ehepaar, das nach der Gründung eines Softwareunternehmens ein arbeitsreiches Leben führte, ist auf der Suche nach einem entspannten Rückzugsort an den Stränden von Galveston, Texas, an dem sie sich erholen können. Die beiden hätten gerne viele Schlafzimmer und Bäder für Freunde und Familie sowie einen schönen Außenbereich. Da sie unschlüssig sind, ob sie eine Immobilie in Stadtnähe oder idyllisch gelegen außerhalb der Stadt bevorzugen, hoffen sie auf einen Kompromiss von ihrer Maklerin. Ihr Budget für ihr Traumhaus beträgt 950.000 Dollar.

Alle verfügbaren Folgen