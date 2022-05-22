Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Traumhaus in Topsail Beach

HGTV
Folge vom 22.05.2022
Traumhaus in Topsail Beach

Folge vom 22.05.2022: Traumhaus in Topsail Beach

21 Min.

Ein Ehepaar aus Ohio macht seit vielen Jahren Urlaub an den Stränden von North Carolina. Um sich von den Touristen-Hochburgen fernzuhalten, beschlossen sie, in dem kleinen Strandort Topsail Beach ihr eigenes Stück Paradies zu kaufen. Auf der Wunschliste von Vicki und Tim stehen fünf Zimmer, ein großer Außenbereich und komplettiert möbliert. Für ihre Oase der Ruhe haben sie ein Budget von 600.000 Dollar. Mithilfe eines Maklers besichtigen sie verschiedene Häuser, die Herzen höher schlagen lassen. Ist auch ihr Traumhaus dabei?

