Beach House Hunters
Folge vom 29.05.2022: Aloha, North Carolina!
21 Min.Folge vom 29.05.2022
Ein Ehepaar ist auf der Suche nach seinem perfekten Strandhaus in Pine Knoll Shores an der Küste North Carolinas. Bruce wünscht sich einen Ort, der ihn an seine Kindheit auf Hawaii erinnert. Die beiden können es kaum erwarten, einen Ort zu finden, an dem sie ihre Zehen im Sand vergraben und viel Platz für ihre Kinder und Enkelkinder haben. Deshalb wünschen sie sich einen schönen, offenen Wohnbereich, mindestens fünf Schlafzimmer, Meerblick und eine überdachte Veranda – für maximal 1,3 Millionen Dollar.
Genre:Reality, Haus und Garten
