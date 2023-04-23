Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Strandhaus mit Heimkino

HGTVFolge vom 23.04.2023
Strandhaus mit Heimkino

Beach House Hunters

Folge vom 23.04.2023: Strandhaus mit Heimkino

21 Min.

Stan und Crystal leben aktuell zwei Stunden vom Meer entfernt, aber die häufigen Familienausflüge an den Strand haben in ihnen den Wunsch nach einem Eigenheim geweckt. Sie möchten ihren beiden Kindern die gleichen Möglichkeiten für Strandspaß bieten, die sie selbst als Kinder hatten. Crystal hofft, dass sie ein neu gebautes oder modernisiertes Haus finden, das vom ersten Tag an perfekt ist. Stan hingegen hat Spaß an Heimwerker-Projekten und würde gerne ein älteres Haus mit Charakter renovieren. Ihre Maklerin hat mehrere tolle Immobilien ausgesucht, die sowohl Stan als auch Crystal zufrieden stellen sollten.

